Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,19%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов недвижимости, инвестиций и сельского хозяйства.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share поднялся на 0,19%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Sharqiya dev co (SE:6060), которые подорожали на 5,18 п. (9,83%), закрывшись на отметке в 57,90. Котировки Anb Insurance (SE:8011) выросли на 1,67 п. (6,67%), завершив торги на уровне 26,70. Бумаги Taleem REIT Fund (SE:4333) выросли в цене на 0,64 п. (6,18%), закрывшись на отметке 11,00.

Лидерами падения стали акции Walaa insurance (SE:8060), цена которых упала на 2,14 п. (6,40%), завершив сессию на отметке 31,30. Акции Sipchem (SE:2310) поднялись на 1,18 п. (4,88%), закрывшись на уровне 23,02, а Zamil ind inv (SE:2240) снизились в цене на 0,96 п. (3,67%) и завершили торги на отметке 25,20.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (99) превысило количество закрывшихся в минусе (82), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций Sharqiya dev co (SE:6060) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 9,83%, 5,18 п., и завершили торги на отметке 57,90.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,59%, или 0,40, достигнув отметки $68,45 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,95%, или 0,70, до $74,70 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,10%, или 1,30, до отметки $1.324,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,23% до 4,5710, а котировки USD/SAR повысились на 0,01%, достигнув отметки 3,7504.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,18% до 90,87.