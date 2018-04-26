Ещё
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ отозвал лицензии у двух банков 

RT на русском 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Эльбин» и московского банка «Новый Кредитный Союз». Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 26 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Эльбин», — заявили в ЦБ.
Также отмечается, что лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 26 апреля у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Новый Кредитный Союз».
Ранее стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у московского «Русского Торгового Банка».
RT на русском: последние новости
В Китае заявили, что подготовили ответные меры на любые односторонние действия США Росфинмониторинг выявил связь россиян с крупными операциями в офшорах Эксперт оценил заявление депутата Рады о необходимости сохранить «зависимость» от Украины
Комментарии11  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль136
Глава МЧС ответил Михалкову86
В Москве горит торговый центр26
Новая схема мошенничества появилась в РФ4
Почему Украина закрыла свои воды от РФ71
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение