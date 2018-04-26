ЦБ отозвал лицензии у двух банков

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 26 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Эльбин», — заявили в ЦБ.

Также отмечается, что лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 26 апреля у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Новый Кредитный Союз».

Ранее стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у московского «Русского Торгового Банка».