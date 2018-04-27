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Производители в РФ в марте повысили цены на бензин на 3,6%
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Производители в РФ в марте повысили цены на бензин на 3,6% 

Прайм 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Цены производителей в РФ на автомобильный бензин в марте выросли по сравнению с февралем на 3,6%, цены на дизтопливо — на 0,8%, сообщил Росстат.
Цены производителей на бензин марки Аи-81—Аи-92 в марте увеличились на 2,9%, марки Аи-93—Аи-95 — на 4,1, Аи-96—Аи-98 — на 4,4%.
Удорожание бензина отмечено в 13 субъектах РФ (от 1,1% в Республике Татарстан до 6,2% в Саратовской области). В Республике Саха (Якутия) и Ленинградской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне февраля 2018 года. В Тюменской, Сахалинской и Волгоградской областях отмечено его удешевление на 1,4-2%.
Также в марте в 20 субъектах РФ отмечалось повышение потребительских цен на бензин автомобильный, из них в Республике Тыва — на 1%, Ивановской области — на 0,5%. Снижение цен на бензин наблюдалось в 10 субъектах РФ, в том числе в Забайкальском крае — на 1,4%, Севастополе — на 0,7%, Республике Крым — на 0,6%. В Москве и в Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц не изменились.
Также в марте цены производителей на сырую нефть снизились на 6,9% (с начала года — на 0,1%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом выросли на 0,2% (с начала года — на 3,2%).
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