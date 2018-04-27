Производители в РФ в марте повысили цены на бензин на 3,6%

Цены производителей в РФ на автомобильный бензин в марте выросли по сравнению с февралем на 3,6%, цены на дизтопливо — на 0,8%, сообщил Росстат

Цены производителей на бензин марки Аи-81—Аи-92 в марте увеличились на 2,9%, марки Аи-93—Аи-95 — на 4,1, Аи-96—Аи-98 — на 4,4%.

Также в марте цены производителей на сырую нефть снизились на 6,9% (с начала года — на 0,1%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом выросли на 0,2% (с начала года — на 3,2%).