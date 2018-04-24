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Цены на молоко в Нижнем Новгороде выросли почти на 8%
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Цены на молоко в Нижнем Новгороде выросли почти на 8% 

В городе N 46 минут назад
Фото: В городе N
Цены на молоко в апреле выросли по отношению к марту текущего года на 7,82%. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Управления федеральной антимонопольной службы по региону Тамара Григорян на пресс-конференции 24 апреля.
При этом специалисты считают некорректным говорить о резком повышении цен. По словам Тамары Григорян, в течение года стоимость молока менялась. В настоящее время оно стоит около 54 рублей за литр. Примерно такая же цена, даже чуть выше, была зафиксирована и год назад.
«Молоко выросло в цене всего на 7%, и сейчас, в апреле 2018 года, оно несколько дешевле, чем в апреле 2017. Если обратиться к данным мониторинга за год и четыре месяца, то рост составил всего 2%. Эти цены вписываются в цикличность, и резкого колебания не наблюдается», — отметила Григорян.
На фоне роста цен на молоко также отмечается снижение стоимости на сливочное масло. За месяц оно подешевело на 1%. Сейчас килограмм масла стоит 116 рублей. Месяц назад цена составляла 117,5 рублей.
Напомним, цены на мясо повысились в Нижнем Новгороде.
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