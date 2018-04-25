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Россия останется без займов
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Россия на три недели останется без займов 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: РИА Новости
Санкции в отношении России на время прервали долговые аппетиты Минфина РФ. Но причина не только в этом, в ближайшие три недели аукционов по размещению ОФЗ не будет.
Минфин России в ближайшие три недели обойдется без займов. Причина — праздники. Сегодня ведомство проведет последний аукцион перед перерывом: инвесторам предложат два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму чуть более 30 млрд руб.
МИНФИН РФ:
В связи с предстоящими государственными праздниками согласно графику аукционов по размещению ОФЗ во II квартале 2018 г. очередной аукцион по размещению ОФЗ планируется через три недели — 15 мая 2018 г.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД выпуска 26223 на 15 млрд руб. с погашением 28 февраля 2024 г., а также ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом выпуска 52002 в объеме 15,061 млрд руб. с погашением 2 февраля 2028 г.
Напомним, что после введения санкций со стороны США Минфин на неделю приостановил размещения, а затем не смог продать весь объем предложения. Сейчас, впрочем, ситуация несколько изменилась. Штаты несколько сбавили давление и даже допустили снятие санкций с "РусАла" при определенных условиях, так что сегодняшний аукцион может быть успешным.
Российские гособлигации после введения санкций достаточно сильно просели в цене, впрочем, как и рубль, однако массового выхода нерезидентов не наблюдалось, об этом заявил глава департамента внешнего долга Минфина Константин Вышковский.
"В целом ситуация, я считаю, достаточно спокойная: это видно по котировкам наших бумаг. Никаких массовых сбросов бумаг, продажи массовой не происходит. С точки зрения уровней доходности ничего сильно изменилось, и доля резидентов, на наш взгляд, принципиально не изменится", — сказал он.
Он также отметил, что Россия может выйти на рынок внешних займов в середине осени и пока никак не корректирует свои планы в связи с введением санкций. Впрочем, ситуация так быстро меняется, что сложно даже представить, какой будет ситуация на рынках в целом.
Добавим также, что большую часть потерь ОФЗ уже отыграли. Доходности десятилетних бумаг опустились до отметки 7,24%, хотя в моменте достигали 7,8%.
В целом, пока ситуация на российском рынке госдолга успокаивается, есть шанс, что после праздников спрос на ОФЗ снова будет высоким, ведь за это время образуется дефицит предложения. Спроса может не быть только в том случае, если на мировых рынках к тому времени начнется хаос, а предпосылки для этого есть.
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