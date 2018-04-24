Гольдарб: Итоги годы работы Гройсман впечатляют

Чтоб Гройсману легче было отчитаться о результатах своего «покажу, как управлять страной», шпаргалка в помощь.

В 2017 он «показал»:

1) инфляцию — 16,6%, девальвацию гривны 4%;

2) дефицит внешнеторгового баланса — 8,6 млрд долл;

3) искусственно «нарисованный» номинальный ВВП в 2,98 трлн, который «вырос» благодаря инфляции и девальвации;

4) количественное падение производства (промышленность —3%, сельское хозяйство —2,7%)

5) новые займы на 11 млрд долларов;

6) рост за год госдолга на 11%;

7) падение розничной торговли на 50%;

8) рост цен на социальные товары от 17% до 70,5%.