Гольдарб: Итоги годы работы Гройсман впечатляют 

Чтоб Гройсману легче было отчитаться о результатах своего «покажу, как управлять страной», шпаргалка в помощь.
В 2017 он «показал»:
1) инфляцию — 16,6%, девальвацию гривны 4%;
2) дефицит внешнеторгового баланса — 8,6 млрд долл;
3) искусственно «нарисованный» номинальный ВВП в 2,98 трлн, который «вырос» благодаря инфляции и девальвации;
4) количественное падение производства (промышленность —3%, сельское хозяйство —2,7%)
5) новые займы на 11 млрд долларов;
6) рост за год госдолга на 11%;
7) падение розничной торговли на 50%;
8) рост цен на социальные товары от 17% до 70,5%.
Подписал обязательство перед МВФ о введении украинцам абонплаты за отопление и газоснабжение. И тоже хочет, чтоб его выбрали. Вместе с Яценюком..