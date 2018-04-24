«Газпром» замахивается на строительство «Северного потока-3» 

«Газпром» готов построить трубопровод «Северный поток— 3» по дну Балтийского моря, если Евросоюзу понадобится дополнительно российское «голубое топливо», заявил сегодня заместитель председателя правления концерна Александр Медведев.
Он отметил, что если Европа заявит свои потребности, и будет готова подписать необходимые контракты, то понадобятся новые трубопроводные проекты, например «Северный поток— 3». По оценке Медведева, экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья преодолеет отметку в 200 миллиардов кубических метров к 2020 году.
Напомним, что газопровод «Северный поток-2» протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год, соединяющий Россию из Ленинградской области и Германию по дну Балтийского моря, предполагается ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Разрешение на его строительство уже выдали Германия и Финляндия, в ближайшее время ожидается «добро» от Швеции и Дании.