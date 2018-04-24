Бакалейная продукция подорожала в Нижнем Новгороде

Рост цен на бакалейную продукцию отмечен в Нижнем Новгороде в апреле текущего года. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Управления федеральной антимонопольной службы по региону Тамара Григорян на пресс-конференции 24 апреля.

По ее словам, за прошедший месяц подсолнечное масло подорожало более чем на 12%, сахарный песок — на 8,29%. Повышение цен коснулось и круп. В частности, греча в апреле стала дороже почти на 8%, чем в марте, рис — на 7,7%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 0,78%, пшено — на 2,59%. Цены на вермишель выросли на 3,78%, на чай черный байховый — чуть более, чем на 1%. Из всех товаров бакалейной группы незначительно подешевела только мука — снижение составило менее 0,1%.

В то же время, как отметила Тамара Григорян, мониторинг показал, что за год цены на данную продукцию, напротив, снизились. В частности, гречневая крупа за этот период подешевела. Например, в апреле 2017 года ее можно было купить в среднем по 93 рубля за килограмм. После этого цена практически каждый месяц снижалась. В июне греча стоила 87,74 рубля за килограмм, в октябре — 75,5, в феврале 2018 года — 66,34. Сейчас средняя цена килограмма этой крупы составляет 65,19 рублей. Это почти на 5 рублей больше, чем в марте, но значительно меньше, чем в апреле прошлого года.

«Мы наблюдаем тенденцию к снижению цен. Это связано с тем, что на рынке имеются и другие товары, которые могут быть заменителями круп, например, овощи или макароны. Все это может сказываться на потребительском предпочтении. Учитывая, что рынок у нас конкурентный и цена на продукты питания фиксируется исходя из покупательской способности, то я полагаю, что дело в наличии на прилавках магазинов и рынков товаров-заменителей, которые люди используют в своем рационе», — сообщила Григорян.

Напомним, куриные яйца в Нижнем Новгороде продолжают дорожать после Пасхи.