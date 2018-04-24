Ещё
Бакалейная продукция подорожала в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бакалейная продукция подорожала в Нижнем Новгороде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Рост цен на бакалейную продукцию отмечен в Нижнем Новгороде в апреле текущего года. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Управления федеральной антимонопольной службы по региону Тамара Григорян на пресс-конференции 24 апреля.
По ее словам, за прошедший месяц подсолнечное масло подорожало более чем на 12%, сахарный песок — на 8,29%. Повышение цен коснулось и круп. В частности, греча в апреле стала дороже почти на 8%, чем в марте, рис — на 7,7%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 0,78%, пшено — на 2,59%. Цены на вермишель выросли на 3,78%, на чай черный байховый — чуть более, чем на 1%. Из всех товаров бакалейной группы незначительно подешевела только мука — снижение составило менее 0,1%.
В то же время, как отметила Тамара Григорян, мониторинг показал, что за год цены на данную продукцию, напротив, снизились. В частности, гречневая крупа за этот период подешевела. Например, в апреле 2017 года ее можно было купить в среднем по 93 рубля за килограмм. После этого цена практически каждый месяц снижалась. В июне греча стоила 87,74 рубля за килограмм, в октябре — 75,5, в феврале 2018 года — 66,34. Сейчас средняя цена килограмма этой крупы составляет 65,19 рублей. Это почти на 5 рублей больше, чем в марте, но значительно меньше, чем в апреле прошлого года.
«Мы наблюдаем тенденцию к снижению цен. Это связано с тем, что на рынке имеются и другие товары, которые могут быть заменителями круп, например, овощи или макароны. Все это может сказываться на потребительском предпочтении. Учитывая, что рынок у нас конкурентный и цена на продукты питания фиксируется исходя из покупательской способности, то я полагаю, что дело в наличии на прилавках магазинов и рынков товаров-заменителей, которые люди используют в своем рационе», — сообщила Григорян.
Напомним, куриные яйца в Нижнем Новгороде продолжают дорожать после Пасхи.
В городе N: последние новости
Цены на молоко в Нижнем Новгороде выросли почти на 8% Губернатор Кемеровской области ушел в отставку Схема движения транспорта изменится в Нижнем Новгороде в период ЧМ-2018 (ФОТО)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»147
В московском метро произошло ЧП6
Газпром готов построить «Северный поток-3»318
Тест: Что вы знаете о Советском Союзе?
Названа зарплата столичных учителей221
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение