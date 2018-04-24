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Греф анонсировал «грандиозные изменения»
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Греф анонсировал «грандиозные изменения» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мир стоит на пороге грандиозных изменений. Об этом заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая на лекции о технологических тенденциях и факторах ускоренного развития в Кишиневе.
>>Греф раскрыл планы Сбербанка по ипотеке
«Мы стоим на пороге таких грандиозных изменений, которые по своей значимости могут быть сравнимы с зарождением жизни на земле», — цитирует Грефа «Интерфакс».
По словам главы Сбербанка, у маленьких государств появился уникальный шанс занять «свое достойное место под солнцем».
«Это происходит потому, что очень быстро меняются технологии, которые параллельно изменяют наше настоящее и будущее», — объяснил Греф.
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