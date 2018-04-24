«Рубль: есть ли жизнь после апреля?»

«Безусловно, в этот раз удар по рублю был смягчен высокими ценами на нефть в отличие от ситуации четырехлетней давности, когда девальвация курса усугубилась обвалом на рынке углеводородов. Тем не менее, доверие спекулянтов в свете дальнейшего ухудшения отношений России с Западом определенно подорвано. И это неудивительно, ведь под раздачу попал крупный бизнес, и на горизонте снова замаячили страхи по поводу распространения ограничений на долговой рынок РФ.

В последние дни градус напряженности в контексте санкционной риторики несколько снизился. По крайней мере, Белый дом решил повременить со свежей порцией санкций. С другой стороны, Трамп дал понять, что введет новые ограничения тогда, когда Москва этого заслужит. Другими словами, неопределенность в этом отношении сохраняется, что держит игроков в напряжении и препятствует более внятному восстановлению „россиянина“. Все это выглядит как временная отсрочка, за которой последует очередной удар. К слову, накануне глава американского Минфина назвал санкции очень важным инструментом. В такой обстановке рассчитывать на какое-либо потепление отношений между Москвой и Вашингтоном не приходится.

Тем временем, мы можем объяснить ограниченный потенциал восстановления рубля и другими факторами, которые носят более локальный характер. Прежде всего, это возобновление покупок валюты Центробанком для Минфина после шести дней перерыва. Чтобы выполнить апрельский план, регулятору пришлось увеличить ежедневные интервенции на 6 млрд рублей, до 17,5 млрд Наша валюта довольно чувствительно реагирует на этот фактор, что неудивительно. Во-первых, объем покупок является рекордным за всю историю проведения таких операций с февраля 2016 года. Во-вторых, геополитика ослабила иммунитет „деревянного“ к другим раздражителям. Еще один сдерживающий фактор для рубля — внешние выплаты. Апрель в этом контексте выглядит наиболее напряженным. Центробанк сообщил, что в этом месяце 40 самым крупным компаниям страны предстоит выплатить по внешним долгам $6,3 млрд, а это самая крупная сумма более чем за год.

В какие сроки может произойти реабилитация валюты? До конца этого тяжелого для рубля месяца не ожидаем устойчивого подъема курса. Помимо вышеперечисленных факторов, на рубль будет давить неопределенность относительно переговоров Трампа и Меркель, которые намечены как раз на конец апреля. Корпорации Германии , которая, напомним, является экспортно-ориентированной экономикой, давят на власти страны, выступая против ужесточения антироссийских санкций, подрывающих их бизнес. Так, не исключено, что канцлер попытается убедить лидера Белого дома не предпринимать дополнительных мер в отношении Москвы, которые сказываются не только на России. Однако помня об „эффекте непредсказуемости“ Трампа, исход этих переговоров может быть любым.

Что касается спекулятивного фактора, который долгое время подпитывал курс нашей валюты, привлекательность рубля для стратегии кэрри заметно снизилась по сравнению с другими валютами развивающегося сегмента. Несмотря на все еще относительно высокую ключевую ставку Центробанка, игроки уже не проявляют былого энтузиазма в отношении „деревянного“, над которым снова сгустились санкционные тучи. О полноценном возвращении спекулянтов говорить пока не приходится, равно как и о формировании хотя бы нейтральных отношений с Западом.

Если говорить о перспективах рубля в контексте рынка нефти, то его влияние на поведение российской валюты на данном этапе весьма ограничено из-за перечисленных выше внешних и внутренних факторов. А между тем черное золото торгуется на максимальных с конца 2014 года уровнях. В среднесрочном периоде рынок энергоносителей будет торговаться с оглядкой на предстоящий решающий саммит ОПЕК в июне. А значит, в ожидании этого события, с которым связано много надежд, нефть не будет сильно дешеветь за счет этой своеобразной „подушки безопасности“, которая будет играть в противовес новым рекордам по добыче на сланцевых месторождениях США . Рубль начнет реагировать на нефть после появления признаков относительной стабилизации на внешнеполитическом фронте, отмечает Игорь Ковалев , по мнению которого, предстоящая встреча Трампа и Меркель как раз может внести определенную ясность в теме санкций.

Таким образом, в ближайшей перспективе рубль, вероятно, продолжит находиться под давлением, а попытки восстановления будут робкими. Более внятные поползновения пары доллар/рубль в сторону уровней ниже 60 руб. и закрепления в этой области возможны в следующем месяце, если, конечно, на внешнеполитической арене не произойдет новых потрясений. Угроза новых санкций все еще присутствует, и если их удастся избежать, это придаст российской валюте определенную долю уверенности. При устранении геополитического фактора, а также при условии, что нефть не покажет резкой коррекции от текущих уровней, рубль способен вернуться в диапазон 58-57 за единицу американской валюты на горизонте двух-трех месяцев».