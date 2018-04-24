Как выполнить новые «майские указы» президента

Чем ближе 7 мая — день инаугурации Владимира Путина , тем чаще появляется информация о новых указах президента, которые определят вектор развития экономики России на 2018-2024 годы. Накануне Bloomberg сообщил, что согласно новым «майским указам» Россия увеличит расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру на 10 трлн рублей. Новые расходы будут финансироваться частично за счет сокращения трат на оборону, а частично за счет роста доходов бюджета и 4-процентного налога с продаж.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник подтвердил, что указ главы государства об увеличении расходов на социальную сферу, в частности, на медицину, образование и инфраструктуру, был спроектирован в установленные сроки и сейчас работа над ним находится на завершающей стадии. Документ также включает возможность введения в стране налога с продаж. Его представят Владимиру Путину.

"Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки, и фактически уже завершилась его подготовка, экспертная проработка. Такой документ действительно готовится и действительно он будет представлен главе государства. Как только глава государства посчитает необходимым его подписать, мы вас проинформируем", — ответил пресс-секретарь на вопрос о возможном росте до 10 трлн рублей расходов на медицину, образование и инфраструктуру, а также о введении налога с продаж в размере 4%.

Песков отметил, что суммы, которые были озвучены в вопросе представителей прессы, не соответствуют действительности, так как в проекте указа пока присутствуют другие показатели.

"Что касается денежных изменений, которые, в том числе, были вами процитированы, то эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры, отличные от того, что было опубликовано, не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка пока велась на основе других, иных цифр", — добавил Песков.

НОВЫЕ «МАЙСКИЕ» НАЛОГИ

Какие бы показатели не были в новых «майских указах», главным вопросом для будущего правительства станет поиск источников дополнительных доходов для их выполнения. До сих пор в правительстве обсуждали различные меры. Среди них: повышение НДФЛ до 15%; отмена 10-процентной льготной ставки НДС; налоговый маневр (снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении НДС до 22%); завершение нефтегазового налогового маневра (обнуление экспортной пошлины и повышение НДПИ).

Комментируя новые налоги, гендиректор Центра фискальной политики Галина Курляндская отметила, что дополнительные расходы на здравоохранение и образование снова лягут на плечи региональных бюджетов, которые итак перегружены. Прошлые «майские указы» только на треть финансировались из федерального бюджета, все остальная нагрузка легла на бюджеты регионов.

Налог с продаж, по мнению Галины Курляндской, это хороший источник пополнения местных доходов. Если деньги от налога пойдут в региональные бюджеты, это могло бы помочь местным властям выполнить новые указа президента в здравоохранении и образовании, считает гендиректор Центра фискальной политики.

Повышение ставки НДФЛ до 15% Галина Курляндская охарактеризовала как «не очень хорошую меру», поскольку повышение ставки увеличивает общую налоговую нагрузку и может привести к уходу бизнеса в тень.

Напротив, отмену 10% льготной ставки НДС Курляндская считает «хорошей мерой», которую давно нужно принять. «Любые льготы, которые принимают у нас по так называемому „категориальному признаку“, приводят к тому, что можно правдами и неправдами показать, что у тебя льготная продукция. Можно перерегистрировать свою деятельность, указав какой-то второстепенный ее вид, как основной, и легко получить льготы по НДС», — говорит Курляндская. По ее мнению, льготная ставка НДС усложняет расчеты. «Теоретически лучше, когда никаких льгот нет и у всех одинаковая ставка налога. Если нужно поддержать какие-то сферы производства, то нужно давать субсидии на производство конкретных товаров, а налоговая система должна быть нейтральна, она не должна играть стимулирующей роли, хотя ей все время пытаются это навязать», — считает Галина Курляндская.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает предложение о налоге с продаж негативным, так как введение дополнительного косвенного налога может усложнить налоговое администрирование. «Мы по-прежнему считаем, что повышение НДС было бы гораздо более подходящей опцией в данных условиях», — сказала Орлова.

Профессор финансов РЭШ Олег Шибанов назвал налог с продаж «очень кривым» налогом, который тяжело администрировать. Поэтому лучше его не вводить, считает Олег Шибанов.

Накануне 7 мая вновь напомнил о себе глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, который в газете «Коммерсант» разъяснил стратегию Центра. ЦСР подсчитал, что и без повышения налогов можно произвести перераспределение средств бюджета, а именно постепенно, в течение шести лет, повысить на 2,3 процентного пункта ВВП расходы бюджета на три направления — образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Среди предложений Алексея Кудрина: завершить налоговый маневр в нефтяной сфере и перейти от экспортных пошлин на уплату НДПИ; постепенное повышение пенсионного возраста; сокращение на 1% ВВП расходов на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает, что новые «майские указы» можно выполнить и без увеличения налоговой нагрузки. «Есть возможности обойтись без введения налога с продаж, и, как и предлагает Министерство финансов , сохранить общий уровень налоговой нагрузки», — сказал «Прайм» Евсей Гурвич. По его словам, сейчас рано говорить об окончательном решении, поскольку мы не знаем параметров дополнительных расходов, которые утвердит президент своими указами.

Профессор финансов РЭШ Олег Шибанов напротив считает, что без увеличения налоговой нагрузки выполнить новые «майские указы» практически нереально. По его словам, в данной ситуации невозможно увеличить нагрузку только на нефтегазовый сектор, поскольку она итак велика, и наши компании окажутся неконкурентоспособными. Увеличение НДФЛ и НДС Олег Шибанов считает вполне реалистичным.

Комментируя возможное завершение нефтегазового налогового маневра: обнуление экспортной пошлины и повышение НДПИ, Шибанов отметил, что это разумная, но нейтральная для бюджета мера. «Эта мера не даст дополнительных доходов, ее идея в том, чтобы не брать больше с компаний, а сделать им более удобно и приятно платить», — сказал Олег Шибанов.

Галина Курляндская считает, что любое повышение налоговой нагрузки приводит к уходу бизнеса в тень. «Долгосрочные последствия повышения налогов трудно просчитать. Разовые меры действительно увеличат доход, но потом уровень экономической деятельность снизится и вырастет доля теневой экономики», — говорит Галина Курляндская. Лучше развивать экономическую базу, чем повышать ставки налогов, считает она.