Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Дефицит бюджета Великобритании за финансовый год, который закончился в марте, снизился до самого низкого уровня с 2001/2002 финансового года в 2,1% от валового внутреннего продукта с 17,3% в прошлом году, передает Reuters.
Канцлер казначейства (Минфина) Великобритании Филип Хаммонд EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
Заимствования госсектора Британии упали до минимума за 16 лет в течение только недавно закончившегося финансового года, что может усилить давление на министра финансов Филиппа Хаммонда, чтобы уйти от жесткой экономии. В денежном выражении заимствование снизилось на 8% по сравнению с годом ранее — до 42,6 млрд фунтов. Бюджетный регулятор в прошлом месяце прогнозировал показатель в 45,2 млрд фунтов. Хаммонд сделал фиксирование государственных финансов своим приоритетом, хотя он принял более медленный подход, чем предыдущий министр финансов Джордж Осборн, который унаследовал дефицит, эквивалентный чуть менее 10% ВВП в 2010 году. Хаммонд добился большего прогресса, чем ожидалось, по улучшению государственных финансов, потому что экономика Великобритании замедлилась не так сильно, как опасались после референдума в 2016 году. Тем не менее, Хаммонд по-прежнему сталкивается с жестким выбором после того, как обещает прекратить годы реального сокращения заработной платы для многих работников государственного сектора в то время, когда ему также грозит призыв больше тратить на здравоохранение и другие социальные услуги. Хэммонд говорит, что он хочет избавиться от дефицита в целом в середине 2020-х годов, но, сознавая усталость многих избирателей после десятилетнего ограничения расходов, он предположил, что он может объявить о росте расходов в своем бюджетном документе в ноябре.