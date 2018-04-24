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Раскрыто происхождение доходов самого богатого чиновника
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Раскрыто происхождение доходов самого богатого чиновника 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рекордный за всю историю правительственных деклараций доход вице-премьера России Александра Хлопонина (2,9 миллиарда рублей в 2017 году), обеспечила продажа итальянской виллы владельцу ГК «Онэксим» Михаилу Прохорову. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
По словам представителя Хлопонина, большую часть указанного в декларации дохода сформировала сделка по продаже недвижимости. По подсчетам «Би-би-си», вице-премьер продал дом за 2,89 миллиарда рублей (44 миллиона евро).
Согласно информации из кадастровой палаты Италии, которую приводит издание, Хлопонин владел участком и виллой в Тоскане с 2008-го до 2017 год. Затем дом продали компании FDM Real Estate LTD, которая через кипрскую же фирму Neptolino Holding принадлежит Прохорову.
Представитель «Онэксима» подтвердил, что виллу купил принадлежащий бизнесмену офшор. Представитель вице-премьера отказался комментировать личность покупателя. Вопросы о деталях сделки обе стороны оставили без ответа.
Опрошенные «Би-би-си» риэлторы сочли цену 44 миллиона завышенной, по их мнению, такой дом стоит 15-20 миллионов евро. Служба отмечает, что в декларации Хлопонина за 2008 год вилла указана как собственность жены чиновника, занимавшего на тот момент пост губернатора Красноярского края. В следующей декларации дом значится уже совместной собственностью супругов.
Как добавляет «Би-би-си», Хлопонин и Прохоров близкие друзья, они вместе учились в Московском финансовом институте.
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Комментарии42  Ещё 9 источников 
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