Главный экономист МВФ раскритиковал ошибочное представление США о сокращении дефицита торгового баланса

Как в своей авторской статье в британской газете «Файнэншл Таймс» отметил М. Обстфельд, вера в то, что «страна потеряет от торговли, если общий объем экспорта не превысит общий объем импорта», является «давним заблуждением». По его словам, неправильно отождествлять общий профицит торгового баланса страны с торговыми преимуществами, и вдвойне неправильно рассматривать двусторонний торговый дефицит как торговые убытки.

Далее экономист указал на то, что двусторонняя торговая структура отражает международное разделение труда, основанное на сравнительных преимуществах разных стран, и выгоды, полученные одной страной от торговли, достигаются не только благодаря активному балансу. Например, импорт Соединенными Штатами алюминия привел к дефициту торгового баланса, однако более дешевые импортируемые материалы на основе алюминия содействуют экспорту американских самолетов. В этой связи, по его мнению, ограничение импорта алюминиевой продукции не только нанесет ущерб экспорту американских самолетов, но и снизит эффективность международного разделения труда.

Республикой Корея, В статье говорится, что хотя американские политики пытаются договориться о сокращении торгового дефицита с Мексикой Китаем и другими торговыми партнерами, это не поможет им улучшить общий торговый баланс США. В то же время по мере снижения налогов и увеличения правительственных расходов Вашингтону будет сложнее сократить свой торговый дефицит с другими странами.

М. Обстфельд предупредил о том, что уделение чрезмерного внимания торговому балансу исказит международное разделение труда и сократит выгоды всех стран от торговли. Он предложил США обратиться к механизмам урегулирования споров на основе правил, чтобы содействовать достижению взаимной выгоды и избежать торговых войн. —0—