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Бензин и дизтопливо в Украине пока дорожать не будут
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Бензин и дизтопливо в Украине пока дорожать не будут 

Auto.Today 32 минуты назад
Фото: Auto.Today
Майская угроза резкого взлета цен на бензин и дизельное топливо в Украине, похоже, миновала. Цены на топливо на заправочных станциях даже начали снижаться. Издание «ФАКТЫ» сообщает, что сейчас средняя стоимость одного литра бензина марки А-95 составляет 29,03 грн, дизтоплива — 26,78 грн, автогаза — 12,48 грн.
Причиной угрозы было обращение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода «Укртатнафта» в Минэкономразвития, в котором были выдвинуты требования провести специальное расследование относительно ввоза топлива в Украину. Заявитель требовал уже с первого мая ввести квоты на беспошлинные поставки белорусского и российского бензина и дизтоплива — до 50% рынка. С первого июля — до 40%, а с первого октября — до 30%. Ни для кого не секрет, что украинские НПЗ не могут полностью обеспечить страну топливом, поэтому его все равно пришлось бы импортировать, но уже дороже из-за уплаты значительной пошлины. Это могло привести к резкому увеличению цен на заправках сразу на 5 грн. Однако недавно стало известно, что Министерство требования «Укртатнафта» отклонило.
«Учитывая отсутствие резкого и непредсказуемого роста импорта, межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о нецелесообразности возбуждения специального расследования. В то же время, прислушалась к мнению общественности, что введение барьеров на импорт может привести к дестабилизации рынка моторных топлив, возникновение дефицита и стремительного роста цен, как на топливо, так и на другие потребительские товары», — сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины. Комиссия подтвердила, что существующие на сегодняшний день производственные мощности не могут полностью удовлетворить спрос украинских потребителей на моторное топливо. Поэтому отечественный топливный рынок сейчас более чем на 80% зависит от импортных поставок. Кроме того, на снижение стоимости горючего в Украине повлияло укрепление курса национальной валюты, а также снижение мировых цен на нефть.
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