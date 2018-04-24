Индия не поддержала проект «Один пояс — один путь»

Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Китай не смог получить поддержку Индии своего амбициозного проекта «Один пояс — один путь» по развитию инфраструктуры на встрече министров иностранных дел перед поездкой в КНР премьер-министра Индии, передает Reuters.

EPA/JEROME FAVRE

Индия не подписала эту инициативу в рамках одного из ключевых проектов — экономического коридора Китая и Пакистана стоимостью в $57 млрд, который проходит через управляемый Пакистаном Кашмир, который Индия рассматривает как часть своей территории. Однако шансы на привлечение Индии в этот проект еще остается, это станет ключевой мерой успешности визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Но министр иностранных дел Индии не поддержал проект в коммюнике, опубликованном после того, как в Пекине встретились министры иностранных дел Китая и возглавляемой Россией Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В прошлом году Индия вместе с Пакистаном присоединилась к группе. Все остальные министры иностранных дел — из Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана — подтвердили поддержку предложения Китая по проекту «Один пояс — один путь», говорится в заявлении. Как писали «Вести. Экономика», начиная с 2013 года Китай реализует программу «Один пояс — один путь». Ее цель — создать физическую инфраструктуру и политические взаимоотношения, которые свяжут более 60 стран Азии, Европы и Африки. Критики тревожатся, что Китай настолько сосредоточен на задаче расширения своего геополитического влияния в конкурентной борьбе с такими странами, как США и Япония, что способен заняться проектами, не имеющими особого экономического смысла. Однако при соблюдении некоторых условий экономические аргументы в пользу этой инициативы выглядят достаточно весомо. Как подтверждает доклад Азиатского банка развития, многим странам, участвующим в проекте, срочно нужны крупные инвестиции в инфраструктуру, а это именно те инвестиции, которые обещает предоставить Китай. Некоторым странам, например Бангладеш и Киргизии, не хватает надежного энергоснабжения, что препятствует развитию их промышленного сектора и ослабляет экспортный потенциал. Другие страны, например Индонезия, не имеют достаточного количества портов для внутриэкономической интеграции и международной торговли.