Матвиенко: у Республики Сербской будут особые возможности для поставок товаров в Россию

Республика Сербская будет иметь особые возможности для поставок товаров на российский рынок. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 24 апреля в ходе встречи российской делегации парламентариев с президентом Республики Сербская Милорадом Додиком в Бане-Луке. Матвиенко напомнила, что товарооборот между нашими странами вырос. Так в 2017 году внешнеторговый оборот России Боснией и Герцеговиной составил 193, 8 миллионов долларов США, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 44, 6 процентов. Однако, по ее мнению, потенциал торговых отношений огромен. «Республика Сербская будет иметь особые возможности для поставок товаров на российский рынок. Возможно наращивание поставок фруктов и овощей, мясомолочной продукции в Россию», — указала спикер Совфеда.