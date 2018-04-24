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Матвиенко: у Республики Сербской будут особые возможности для поставок товаров в Россию
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Матвиенко: у Республики Сербской будут особые возможности для поставок товаров в Россию 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Республика Сербская будет иметь особые возможности для поставок товаров на российский рынок. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 24 апреля в ходе встречи российской делегации парламентариев с президентом Республики Сербская Милорадом Додиком в Бане-Луке.
Матвиенко напомнила, что товарооборот между нашими странами вырос. Так в 2017 году внешнеторговый оборот России с Боснией и Герцеговиной составил 193, 8 миллионов долларов США, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 44, 6 процентов. Однако, по ее мнению, потенциал торговых отношений огромен.
«Республика Сербская будет иметь особые возможности для поставок товаров на российский рынок. Возможно наращивание поставок фруктов и овощей, мясомолочной продукции в Россию», — указала спикер Совфеда.
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