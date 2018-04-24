Власти Кубани направят более 1,2 млрд рублей на развитие животноводства

КРАСНОДАР , 24 апр — РИА Новости . Власти Кубани направят более 1,2 миллиарда рублей на развитие отрасли животноводства в текущем году, сообщила пресс-служба администрации региона.

Депутаты ЗС региона во вторник приняли закон о развитии животноводства и производства животноводческой продукции в крае.

По словам спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко, закон даст новые импульсы для отрасли. Он отметил, что регион третий год показывает рекорды по урожаю, в сфере животноводства, но необходимо усилить показатели и догнать рубежи 90-х годов.

"В этом году на поддержку животноводства будет направлено более 1,2 миллиарда рублей, а с принятием закона эта сумма увеличится", — цитируются в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева . Он добавил, что субсидии в первую очередь должны идти на развитие отрасли.

"Это важный момент, так мы будем не просто развивать животноводство, а поддержим жизнь на селе. А это дополнительные налоги, рабочие места, зарплаты, уверенность жителей в завтрашнем дне", — заключил Кондратьев.

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