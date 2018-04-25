Рынок акций Шри-Ланки закрылся ростом, CSE All-Share прибавил 0,26%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов производства напитков и табачных изделий, инвестиционных трастов и предприятий широкого профиля.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share поднялся на 0,26%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Tea Smallholder Factories PLC (CM:TSML), которые подорожали на 4,40 п. (13,75%), закрывшись на отметке в 36,40. Котировки Beruwala Resorts PLC (CM:BERU) выросли на 0,100 п. (12,50%), завершив торги на уровне 0,900. Бумаги Amana Takaful PLC (CM:ATL) выросли в цене на 0,100 п. (12,50%), закрывшись на отметке 0,900.

Лидерами падения стали акции Horana Plantations PLC (CM:HOPL), цена которых упала на 2,00 п. (8,10%), завершив сессию на отметке 22,70. Акции Lanka IOC PLC (CM:LIOC) поднялись на 1,80 п. (5,17%), закрывшись на уровне 33,00, а Abans Electricals PLC (CM:ABAN) снизились в цене на 4,30 п. (4,78%) и завершили торги на отметке 85,70.

На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (91) превысило количество закрывшихся в минусе (72), а котировки 57 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,32%, или 0,22, достигнув отметки $67,92 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,16%, или 0,12, до $73,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,56%, или 7,50, до отметки $1.325,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR выросла на 0,38% до 220,165, а котировки USD/LKR повысились на 0,52%, достигнув отметки 157,780.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 90,82.