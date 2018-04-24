Рынок акций Шри-Ланки закрылся падением, CSE All-Share снизился на 0,13%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов услуг, производства пальмового масла и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share снизился на 0,13%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции Capital Alliance Finance PLC (CM:CAFL), которые подорожали на 5,00 п. (15,63%), закрывшись на отметке в 37,00. Котировки Dolphin Hotels PLC (CM:STAF) выросли на 3,80 п. (15,14%), завершив торги на уровне 28,90. Бумаги Sigiriya Village Hotels PLC (CM:SIGV) выросли в цене на 5,80 п. (13,81%), закрывшись на отметке 47,80.

Лидерами падения стали акции Lanka Ceramic PLC (CM:CERA), цена которых упала на 18,00 п. (11,39%), завершив сессию на отметке 140,00. Акции Palm Garden Hotels PLC (CM:PALM) поднялись на 2,50 п. (9,09%), закрывшись на уровне 25,00, а Horana Plantations PLC (CM:HOPL) снизились в цене на 2,00 п. (8,33%) и завершили торги на отметке 22,00.

На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (101) превысило количество закрывшихся в минусе (69), а котировки 67 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,45%, или 0,31, достигнув отметки $68,95 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,25%, или 0,19, до $74,90 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,34%, или 4,50, до отметки $1.328,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR выросла на 0,22% до 219,195, а котировки USD/LKR повысились на 0,29%, достигнув отметки 157,210.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 90,68.