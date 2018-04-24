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Британия в 2017-18 фингоду сократила госзаймы до минимума за 11 лет
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Британия в 2017-18 фингоду сократила госзаймы до минимума за 11 лет 

Прайм 1 час назад
Объем государственных заимствований Великобритании в 2017-2018 финансовом году, завершившемся 31 марта, упал до 11-летнего минимума, составив 42,6 миллиарда фунтов стерлингов, свидетельствуют данные Национального бюро статистики (Office for National Statistics, ONS).
По сравнению с предыдущим финансовым годом госсектор занял на 3,5 миллиарда фунтов меньше.
"Это самый низкий уровень заимствований с финансового года, закончившегося в марте 2007 года", — отмечается в сообщении ONS.
При этом управление по бюджетной ответственности Великобритании (Office for Budget Responsibility, OBR) ожидало, что объем привлеченных средств в прошлом фингоду составит 45,2 миллиарда фунтов стерлингов.
Экономика Великобритании пребывает в состоянии неопределённости из-за выхода страны из ЕС. Государство должно покинуть союз в конце марта 2019 года.
Переговоры о «разводе» ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС. Британия также рассчитывает сохранить для себя доступ к европейскому рынку товаров и услуг, в частности, для продвижения своей ключевой отрасли — банковского сектора.
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