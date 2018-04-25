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Официальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро — на 12
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Официальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро — на 12 

Банки.ру 26 минут назад
ЦБ установил официальные курсы валют на 26 апреля. Курс доллара повысился на 8,5 копейки, составив 61,7494 рубля (61,6644 рубля на 25 апреля). Курс евро увеличился на 11,6 копейки, до 75,3281 рубля (75,2121 рубля на 25 апреля).
Российская валюта весьма сдержанно реагирует на локальные факторы поддержки из-за довольно низкого аппетита на рисковые активы на глобальных площадках, констатируют аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.
По их словам, негативный тренд по валютам развивающихся стран формируют рост доходностей десятилетних американских казначейских бумаг, ожидания ускорения инфляции в США и более быстрых темпов повышения ставок ФРС.
«На этом фоне рубль демонстрирует чуть лучшую динамику, чем прочие валюты развивающихся стран, благодаря весьма комфортным ценам на нефть, повышенному спросу на рублевую ликвидность в преддверии налоговых платежей и более мягкой риторике по санкциям», — комментируют эксперты.
Тем не менее, оговариваются они, на горизонте ближайших недель довольно пессимистичные настроения на глобальных площадках будут препятствовать заметному укреплению рубля.
«С учетом более уверенной динамики доллара на глобальных площадках в ближайшие недели рубль может демонстрировать чуть лучшую динамику в паре с евро, чем в паре с долларом», — допускают аналитики.
Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB эксперты называют диапазон 61—62.
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