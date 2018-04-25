Официальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро — на 12

ЦБ установил официальные курсы валют на 26 апреля. Курс доллара повысился на 8,5 копейки, составив 61,7494 рубля (61,6644 рубля на 25 апреля). Курс евро увеличился на 11,6 копейки, до 75,3281 рубля (75,2121 рубля на 25 апреля).

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Российская валюта весьма сдержанно реагирует на локальные факторы поддержки из-за довольно низкого аппетита на рисковые активы на глобальных площадках, констатируют аналитики Нордеа Банка

По их словам, негативный тренд по валютам развивающихся стран формируют рост доходностей десятилетних американских казначейских бумаг, ожидания ускорения инфляции в США и более быстрых темпов повышения ставок ФРС

«На этом фоне рубль демонстрирует чуть лучшую динамику, чем прочие валюты развивающихся стран, благодаря весьма комфортным ценам на нефть, повышенному спросу на рублевую ликвидность в преддверии налоговых платежей и более мягкой риторике по санкциям», — комментируют эксперты.

Тем не менее, оговариваются они, на горизонте ближайших недель довольно пессимистичные настроения на глобальных площадках будут препятствовать заметному укреплению рубля.

«С учетом более уверенной динамики доллара на глобальных площадках в ближайшие недели рубль может демонстрировать чуть лучшую динамику в паре с евро, чем в паре с долларом», — допускают аналитики.

Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB эксперты называют диапазон 61—62.