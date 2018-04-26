Официальные курсы доллара и евро прибавили по 85 копеек

ЦБ установил официальные курсы валют на 27 апреля. Курс доллара повысился на 85,33 копейки, составив 62,6027 рубля (61,7494 рубля на 26 апреля). Курс евро увеличился на 85,31 копейки, до 76,1812 рубля (75,3281 рубля на 26 апреля).

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Рубль продемонстрировал худшую динамику среди валют развивающихся стран накануне и продолжает оставаться под давлением, отмечают аналитики Нордеа Банка

«Не в пользу российской валюты продолжает играть общее снижение аппетита к риску на глобальных площадках на фоне продолжения роста доходностей американских казначейских облигаций», — комментируют эксперты.

Кроме того, продолжают они, на повестке дня остается санкционная тема. Накануне появились новости о том, что американские сенаторы направили в крупнейшие европейские и американские банки запросы о раскрытии информации о наличии связей с состоятельными россиянами.

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На горизонте ближайшего месяца у рубля совсем не много поводов для оптимизма, полагают аналитики. «Валюты развивающихся стран, вероятно, продолжат оставаться под давлением, а в связи с многочисленными выходными многие игроки могут сделать выбор в пользу более надежных валют», — прогнозируют эксперты.

На малоликвидном предпраздничном рынке рубль может демонстрировать повышенную волатильность, допускают аналитики.