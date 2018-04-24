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Минфин: Без низкой инфляции не будет пенсионных накоплений
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Минфин: Без низкой инфляции не будет пенсионных накоплений 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
«Мне кажется, чего у нас не было, так это устойчивого периода низкой инфляции. Не будет низкой инфляции, не будет никаких пенсионных накоплений. У нас она один год низкая, я надеюсь, низкой будет, будут и накопления», — сообщил Моисеев (цитата по РИА Новости).
Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявила, что в обществе и правительстве до сих пор не было консенсуса по необходимости накопительного элемента пенсионной системы. По ее словам, в ЦБ считают, что накопительный элемент нужен для обеспечения достойной пенсии для пенсионеров в текущих демографических условиях.
В России с 2014 года заморожена накопительная часть пенсии, на данный момент заморозка продлена до 2020 года. Сейчас власти обсуждают концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который, предположительно, может заработать с 2019 года. ИПК предполагает самостоятельное внесение россиянами 6 процентов своей зарплаты в накопительную часть пенсии, заморозка на них не распространяется. В конце марта министр финансов Антон Силуанов заявлял, что за счет ИПК размер пенсии может быть увеличен на 10-20 процентных пунктов от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на полтора процента ВВП.
По итогам 2017 года инфляция в России составила 2,5 процента, что стало минимумом за всю постсоветскую историю. В 2016 году инфляция составляла 5,4 процента, в 2015 году — 12,9 процента. Цель Банка России по инфляции на ближайшие несколько лет — удерживать ее вблизи четырех процентов.
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