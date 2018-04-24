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Германия объяснила конфликт вокруг «Северного потока-2»
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Германия объяснила конфликт вокруг «Северного потока-2» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / APN Photo/Frank Hormann
Конфликт вокруг проекта "Северный поток-2" продиктован в значительной степени интересами США, заявил во вторник глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в рамках международной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект", которую организовало "Российское газовое общество".
"Очевидно, что "Северный поток-2" был бы более дешевой альтернативой по сравнению с имеющимся украинским транзитом через украинскую трубопроводную систему. Конфликт в значительной степени продиктован интересами США, которые хотели бы поставлять в массовом порядке сжиженный газ в Европу", — сказал депутат, добавив, что американская позиция "принципиально противоречит европейским и немецким интересам".
"Мы знаем, что добыча этого газа нарушает экологию, мы знаем, что есть по разным причинам более благоприятное для экологии использование газа из Сибири", — сказал Эрнст.
В связи с этим он указал, что "занимаемая до сих пор Еврокомиссией позиция об ограничении или отмене "Северного потока-2" соответствуют скорее американским, чем европейским интересам". По словам депутата, США "всегда пытались помешать строительству газопроводов из России в Европу", подобная ситуация наблюдается с 70-х годов прошлого столетия.
"Разумное экономическое сотрудничество между Россией и Германией входит в интересы обеих стран", — подчеркнул глава комитета бундестага.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG, а ее единственным акционером — "Газпром". Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода, в апреле полный комплект разрешений был получен от Финляндии. Компания тогда же отмечала, что процедуры получения разрешений в РФ, Швеции и Дании, которые ожидаются в первом полугодии текущего года, идут по графику.
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