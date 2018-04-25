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Россия призвала ЕС учитывать мнение поставщиков при разработке правил газового рынка
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Россия призвала ЕС учитывать мнение поставщиков при разработке правил газового рынка 

Rambler News Service 1 час назад
Минэнерго России считает необходимым учитывать мнение поставщиков газа при разработке новых правил газового рынка ЕС, заявил заместитель министра энергетики Анатолий Яновский в ходе международной конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия — ЕС. Газовый аспект».
«В процессе разработки новых правил газового рынка Европы необходимо учитывать мнение поставщиков и потребителей газа. Я надеюсь, что на последней стадии будут привлечены наши эксперты», — сказал Яновский, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.
«Хотелось бы, чтобы наши озабоченности в отношении будущего регулирования европейского рынка газа, были услышаны и нашли отражение в конкретных правилах и директивах, которые будут приниматься в ЕС», — добавил замминистра.
В сессии также приняли участие председатель комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев, депутат Европейского парламента Стефано Мауллу, член правления OMV Манфред Ляйтнер, президент GIIGNL (Международная группа импортеров СПГ) Жан-Мари Доже, старший вице-президент Uniper Global Commodities SE Уве Фип.
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