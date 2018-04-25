Россия призвала ЕС учитывать мнение поставщиков при разработке правил газового рынка

«В процессе разработки новых правил газового рынка Европы необходимо учитывать мнение поставщиков и потребителей газа. Я надеюсь, что на последней стадии будут привлечены наши эксперты», — сказал Яновский, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.

«Хотелось бы, чтобы наши озабоченности в отношении будущего регулирования европейского рынка газа, были услышаны и нашли отражение в конкретных правилах и директивах, которые будут приниматься в ЕС», — добавил замминистра.