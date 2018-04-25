Россия призвала ЕС учитывать мнение поставщиков при разработке правил газового рынка 

Минэнерго России считает необходимым учитывать мнение поставщиков газа при разработке новых правил газового рынка ЕС, заявил заместитель министра энергетики Анатолий Яновский в ходе международной конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия — ЕС. Газовый аспект».
«В процессе разработки новых правил газового рынка Европы необходимо учитывать мнение поставщиков и потребителей газа. Я надеюсь, что на последней стадии будут привлечены наши эксперты», — сказал Яновский, слова которого приводит пресс-служба Минэнерго.
«Хотелось бы, чтобы наши озабоченности в отношении будущего регулирования европейского рынка газа, были услышаны и нашли отражение в конкретных правилах и директивах, которые будут приниматься в ЕС», — добавил замминистра.
В сессии также приняли участие председатель комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев, депутат Европейского парламента Стефано Мауллу, член правления OMV Манфред Ляйтнер, президент GIIGNL (Международная группа импортеров СПГ) Жан-Мари Доже, старший вице-президент Uniper Global Commodities SE Уве Фип.