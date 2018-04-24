Краткосрочные ориентиры по Brent — $74-76 за баррель, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank

Нефтяные цены продолжили рост, преодолев отметку в $75/bbl по Brent, что стало максимумом с ноября 2014г. Основным поводом для роста котировок стали опасения, связанные с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, а также сохраняющийся позитив от реализации сделки ОПЕК+.

Накануне рынок реагировал на обострение вооруженного конфликта между Саудовской Аравией Йеменом , в ходе которого погиб лидер йеменских хуситов.

Еще одним источником беспокойства для рынка на Ближнем Востоке остается вопрос взаимоотношений США Ирана . Напомним, что 12 мая президент США должен озвучить решение об очередном продлении заморозки санкций в отношении Иранской республики. Ожидается, что Д. Трамп не сделает этого, что повлечет за собой автоматическое возобновление санкций. Ранее иранская сторона предупредила, что в этом случае Иран может возобновить ядерные разработки.

Помимо геополитики позитивным для рынка остается ситуация по достижению баланса спроса и предложения. Накануне министр энергетики РФ заявил, что в марте сделка ОПЕК+ была выполнена на 149%. Его коллега министр нефти Кувейта отметил, что с начала текущего года средний уровень выполнения соглашения составляет 145%. При этом рынок пока оставил без внимания заявления министра нефти Ирана, который выразил мнение о том, что нет необходимости продлевать сделку ОПЕК+, в случае дальнейшего роста цен на нефть.