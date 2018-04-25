Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 0,28%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов розничной торговли, рыбной промышленности и продовольствия.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подешевел на 0,28%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Otsuka Holdings Ltd (T:4578), которые подорожали на 287,0 п. (5,53%), закрывшись на отметке в 5.478,0. Котировки Eisai Co., Ltd. (T:4523) выросли на 226,0 п. (3,17%), завершив торги на уровне 7.364,0. Бумаги The Kansai Electric Power Co. (T:9503) выросли в цене на 32,5 п. (2,13%), закрывшись на отметке 1.555,0.

Лидерами падения стали акции Showa Denko K. K. (T:4004), цена которых упала на 360,0 п. (9,08%), завершив сессию на отметке 3.605,0. Акции Tokai Carbon Co., Ltd. (T:5301) поднялись на 116,0 п. (7,93%), закрывшись на уровне 1.347,0, а Casio Computer Co., Ltd. (T:6952) снизились в цене на 137,0 п. (7,75%) и завершили торги на отметке 1.631,0.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1743) превысило количество закрывшихся в минусе (1576), а котировки 256 акций практически не изменились.

Котировки акций Eisai Co., Ltd. (T:4523) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 3,17%, 226,0 п., и завершили торги на отметке 7.364,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 1,35% до отметки 16.10.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,24%, или 0,16, достигнув отметки $67,86 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,19%, или 0,14, до $74,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,56%, или 7,40, до отметки $1.325,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,37% до 109,22, а котировки EUR/JPY повысились на 0,08%, достигнув отметки 133,23.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,31% до 90,84.