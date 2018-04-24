Западные деньги возвращаются в рублевые гособлигации

Investing.com − Спустя меньше двух недель после того, как последний раунд санкций США способствовал падению курса рубля до 16-месячного минимума, некоторые мировые фонды вернулись к покупке суверенных рублевых облигаций (ОФЗ), пользуясь ослаблением российской валюты.

6 апреля американский Минфин распространил санкции еще на 24 россиян и 14 юридических лиц, чтобы наказать Москву за предполагаемое вмешательство в выборы в США в 2016 году и другие «противоправные действия». Позже постпред США при ООН Ники Хейли заявила, что Вашингтон намерен применить новые ограничения из-за поддержки Москвой сирийских властей. Однако президент Дональд Трамп распорядился отложить их введение.

Последняя порция санкций вызвала распродажу российских активов, приведя к 10%-ному падению курса рубля. Однако теперь приток инвестиций в рублевые облигации, похоже, возобновляется — по крайней мере, согласно данным российского госбанка ВТБ

Стратег « ВТБ Капитал » по долговому рынку Максим Коровин отметил сдержанный интерес к покупкам со стороны нерезидентов в начале недели, добавив, что местные компании и хедж-фонды по-прежнему являются нетто-продавцами.

Зарубежные инвесторы, являющиеся держателями почти трети рынка ОФЗ, долгое время сохраняли позицию «покупать» в российских гособлигациях, реальная доходность которых составляет 4,7% по сравнению с 4,3% у бондов ЮАР и 2,2% — у Турции . Иностранные менеджеры инвестфондов, которые давно работают с ОФЗ, говорят, что готовы принимать выросшие геополитические риски ради больших доходов. Об этом пишет агентство Reuters

«Фундаментальные показатели в России и ряд конкретных активов — ОФЗ и особенно валюта — дают компенсацию за риск на данном этапе», — сказал агентству Лиам Спиллейн, глава подразделения долговых обязательств развивающихся рынков в компании Aviva Investors, активы под управлением которой составляют $477 млрд «Мы используем волатильность для увеличения некоторых позиций… Когда валюта так сильно распродается, фундаментальные показатели хорошие, а цена акций привлекательная, мы готовы добавить чуть больше риска, на данном этапе», — добавил он.

Пол Макнамара, директор отдела инвестиций развивающихся рынков компании GAM London Limited, активы под управлением которой составляют $166 млрд, также покупал рубли после введения санкций.

«Он (российский рынок) выделяется как один из развивающихся рынков с наиболее слабыми настроениями. Но мы купили рубли после этих новостей — когда цены на нефть превышают $70 за баррель, чувствуется, что пара доллар-рубль должна быть ниже 60», — сказал он.

С начала 2017 года рубль практически постоянно торговался ниже 60 за доллар, однако новые санкции толкнули его гораздо выше этой отметки.

Другие относятся к ситуации более скептически. Аналитики JP Morgan отметили в недавней записке для клиентов, что, хотя «активы кажутся дешевыми», в нынешней ситуации фундаментальные модели оценки не являются надежным индикатором.

«Российские активы снова учитывают премию за геополитические риски. Такая премия в размере около 100 б. п. впервые появилась в 2014 году. После волатильного 2015 года она начала снижаться в 2016 и, наконец, исчезла в 2017 году, но нельзя сказать, что это было вполне оправданно. Хотя российская экономика адаптировалась к низким ценам на нефть и санкциям, введенным в 2014-2015 годах, геополитические риски не исчезли. В свете последних событий российские активы снова оцениваются с премией около 50 б. п.», − пишут аналитики Sberbank CIB