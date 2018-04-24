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Биржевой курс евро опустился ниже 75 рублей
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Биржевой курс евро опустился ниже 75 рублей 

Банки.ру 1 час назад
Курс евро на Московской бирже в ходе торгов во вторник опустился ниже 75 рублей впервые с 10 апреля.
По состоянию на 11:04 мск котировки единой европейской валюты снизились до 74,935 рубля. К 11:40 мск курс скорректировался до 75,090 рубля (минус 34 копейки к уровню закрытия торгов понедель6ника), а стоимость доллара уменьшилась на 22,25 копейки до 61,5825 рубля.
«На глобальных площадках продолжается укрепление доллара, повсеместно снижающее аппетит к рисковым активам. Накануне укреплению способствовали сильные данные по PMI из США. Кроме того, рынки постепенно переоценивают вероятность повышения ставок ФРС. С начала месяца вероятность повышения ставки в июне возросла с 79% до 93%. Евро сегодня продолжает слабеть на фоне публикации слабого индекса делового климата в Германии (102,1 пункта при ожиданиях 102,8). Дополнительное давление на евро может сформироваться в четверг по итогам заседания ЕЦБ. Краткосрочные ориентиры по паре EUR/USD —1,21—1,22», — отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.
При этом стоимость нефти Brent во вторник держится выше 75 долларов за баррель — по состоянию на 11:48 мск цена июньского фьючерса составила 75,08 доллара за баррель.
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