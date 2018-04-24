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ЦБ не поддержал дивидендную политику Минфина
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ЦБ не поддержал дивидендную политику Минфина 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не поддержала инициативы Минфина установить минимальную планку выплат дивидендов для госкомпаний. По ее словам, выплаты в размере 50% от прибыли по МСФО не могут быть постоянными.
«Здесь наша позиция немного отличается от позиции Министерства финансов. Это не может быть формальной планкой в 50% навсегда», — сказала она, выступая на конференции НАУФОР по фондовому рынку.
По словам Набиуллиной, для инвесторов необходимо обеспечить предсказуемость дивидендной политики, и увязать ее со стратегией развития компании.
«В какой-то период компании нужны инвестиции, в какой-то — меньше. Нужно конкретно заниматься каждым случаем. Государство должно посвящать время, чтобы понимать, какая из этой стратегии развития общества дивидендная политика следует, и ее принимать», — заявила глава регулятора.
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев выразил мнение, что государственные компании должны выплачивать дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО независимо от текущей прибыли по РСБУ. «Мы будем настаивать, что это не должно зависеть от текущей прибыли по РСБУ. Компании могут выплачивать дивиденды за счет прибыли прошлых лет», — заявил он.
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