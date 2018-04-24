ЦБ не поддержал дивидендную политику Минфина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не поддержала инициативы Минфина установить минимальную планку выплат дивидендов для госкомпаний. По ее словам, выплаты в размере 50% от прибыли по МСФО не могут быть постоянными.

«Здесь наша позиция немного отличается от позиции Министерства финансов. Это не может быть формальной планкой в 50% навсегда», — сказала она, выступая на конференции НАУФОР по фондовому рынку.

По словам Набиуллиной, для инвесторов необходимо обеспечить предсказуемость дивидендной политики, и увязать ее со стратегией развития компании.

«В какой-то период компании нужны инвестиции, в какой-то — меньше. Нужно конкретно заниматься каждым случаем. Государство должно посвящать время, чтобы понимать, какая из этой стратегии развития общества дивидендная политика следует, и ее принимать», — заявила глава регулятора.