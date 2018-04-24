Китайские реформы радуют инвесторов — S&P500 поднимется до 2680 п, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

На открытии торгов понедельника американские индексы были в небольшом плюсе. К закрытию S&P500 прибавил символические 0,01%. Инвесторы на этой неделе сфокусированы на отчетах крупных технологических компаний и растущих ставках облигаций. Энергетический сектор вновь поддержали цены на нефть, в частности то, что Brent поднялась выше $75 за баррель.

Доллар США пятый день подряд укреплялся по отношению к основным мировым валютам. В паре с евро доллар поднялся с $1,2273 до $1,2208.

Alphabet Inc отчиталась за 1-й квартал ростом чистой прибыли на 73,3% и повышением выручки более чем на 25%. Позитивная динамика этих результатов обусловлена рекламным доходом, налоговой реформой и переоценкой стартапов в портфеле. Финансовые показатели оказались лучше ожиданий рынка, однако уменьшение рентабельности не позволило акциям Alphabet вырасти после закрытия сессии.

Власти Китая обещают реформы, большую открытость и фискальные стимулы, что приносит на рынки позитив. Инвесторы положительно оценивают планы КНР, так как помимо прочего большая открытость ее экономики может обеспечить успешное достижение договоренностей о торговле между Пекином и Вашингтоном. Доходность по 10-летним казначейским облигациям США немного снизилась, так и не подобравшись к 3%, что ослабило опасения инвесторов относительно растущей стоимости заимствований. Мы ожидаем, что в ходе торгов 24 апреля S&P500 поднимется на 0,4%, до 2680 пунктов.

Из важной макростатистики сегодня стоит обратить внимание на данные о продажах нового жилья в США. Мы ожидаем роста показателя после хороших вчерашних данных со вторичного рынка жилья, а также рассчитываем на позитивное влияние сегодняшней статистики на динамику торгов.