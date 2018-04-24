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Лукашенко: Россия устраивает молочные, мясные и сахарные баталии
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Лукашенко: Россия устраивает молочные, мясные и сахарные баталии 

Вести.Ru 12 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию, запретившую поставки ряда белорусских продуктов, в развязывании торговых баталий.
Выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, он указал, что сейчас «планету захлестнули торговые войны». В качестве примера белорусский лидер привел США, которые сражаются с Китаем, и санкционную войну против России.
"Да и у нас далеко за примером ходить не надо. Возьмите молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш партнер (Россия), блокируя доступ белорусских натуральных продуктов на свой рынок", — подчеркнул Александр Лукашенко, передает "Интерфакс".
Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения на поставки продукции с некоторых белорусских предприятий по различным причинам. В частности, с 10 апреля временно запрещены поставки свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии. С 30 марта в Россию запрещен ввоз пекинской капусты из Белоруссии. В ведомстве объяснили это необходимостью не допустить импорт продукции из стран, попавших под продовольственное эмбарго. В 6 марта были введены временные ограничения на поставки некоторых видов белорусского молока и сырья.
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