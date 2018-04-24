Лукашенко обвинил РФ в трех видах баталий

В пример президент привел Россию , которая ведет с Белоруссией молочные, мясные и сахарные «баталии», ограничивая поставки «натуральных» белорусских продуктов на свой рынок.

Об этом Лукашенко заявил во время послания народу и Национальному собранию Белоруссии. По его словам, другими примерами «ломки» мировой системы торговли являются американо-китайская «торговая война» и «санкционная война» Запада против России.

Также глава Белоруссии отметил, что лидеры мировых держав предпочитают обеспечивать и продвигать свои интересы при помощи силы, в том числе военной.

«Это взрывоопасная ситуация», — уверен он.