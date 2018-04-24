Ещё
Лукашенко обвинил РФ в трех видах баталий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой

Лукашенко обвинил РФ в трех видах баталий 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая система торговли «фактически ломается», сообщает «Коммерсант».
В пример президент привел Россию, которая ведет с Белоруссией молочные, мясные и сахарные «баталии», ограничивая поставки «натуральных» белорусских продуктов на свой рынок.
Об этом Лукашенко заявил во время послания народу и Национальному собранию Белоруссии. По его словам, другими примерами «ломки» мировой системы торговли являются американо-китайская «торговая война» и «санкционная война» Запада против России.
Также глава Белоруссии отметил, что лидеры мировых держав предпочитают обеспечивать и продвигать свои интересы при помощи силы, в том числе военной.
«Это взрывоопасная ситуация», — уверен он.
Ранее Россия не раз запрещала поставки белорусской сельхозпродукции. В настоящее время действует запрет на ввоз в страну свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии, в которых был обнаружен генетический материал вируса африканской чумы, а также пекинской капусты, на ярлыках которой была найдена маркировка Польши, поставки из которой в Россию запрещены в рамках продовольственного эмбарго.
Комментарии69  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду177
Зачем Понаровская вернулась в Россию19
Королева красоты оказалась водителем бандитов36
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции231
Видео
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:22
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой
Политика США
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
05:15
На Пугачеву подали в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение