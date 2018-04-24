Лукашенко обвинил РФ в трех видах баталий 

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая система торговли «фактически ломается», сообщает «Коммерсант».
В пример президент привел Россию, которая ведет с Белоруссией молочные, мясные и сахарные «баталии», ограничивая поставки «натуральных» белорусских продуктов на свой рынок.
Об этом Лукашенко заявил во время послания народу и Национальному собранию Белоруссии. По его словам, другими примерами «ломки» мировой системы торговли являются американо-китайская «торговая война» и «санкционная война» Запада против России.
Также глава Белоруссии отметил, что лидеры мировых держав предпочитают обеспечивать и продвигать свои интересы при помощи силы, в том числе военной.
«Это взрывоопасная ситуация», — уверен он.
Ранее Россия не раз запрещала поставки белорусской сельхозпродукции. В настоящее время действует запрет на ввоз в страну свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии, в которых был обнаружен генетический материал вируса африканской чумы, а также пекинской капусты, на ярлыках которой была найдена маркировка Польши, поставки из которой в Россию запрещены в рамках продовольственного эмбарго.