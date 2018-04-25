На фоне повышения доходности базового актива евробонды РФ растеряли часть прироста, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб»

Вчера утром суверенные евробонды продолжили расти в цене и достаточно заметно подорожали. Этому способствовали снижение напряженности на российском рынке в связи со смягчением риторики США по санкциям против РФ , рост цен на нефть и небольшое снижение доходности UST10 утром. Однако во второй половине дня доходность UST10 возобновила рост и достигла 3%, оказав давление на российские бумаги, в результате они растеряли примерно половину завоеванных днем позиций. Так, по итогам вторника длинные евробонды прибавили лишь 0,3–0,5 п.п. от номинала, а их доходности опустились примерно на 3 б.п. На дальнем участке кривой выпуск RUSSIA’47 сейчас предлагает доходность 5,45%.

Среднесрочные бумаги вчера снизились в доходности чуть сильнее — в среднем на 5 б.п. и подорожали на 0,1–0,4 п.п. Пятилетний CDS-спред России сократился на 3 б.п. до 130 б.п.

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