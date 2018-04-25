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«Сырному продукту нужно найти другую полку в магазине — подальше от молока»
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«Сырному продукту нужно найти другую полку в магазине — подальше от молока» 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Сейчас потребление молочных продуктов падает. Так, в пересчете в 2016 году на молоко показатель составлял 168 кг на душу в год, это на 2,2% ниже показателя 2013 года. Думаю, что падение потребления происходит во многом как раз из-за низкого качества, из-за фальсификата и суррогатов. С точки зрения потребителя нет смысла отдавать 200 руб. за непонятный продукт. И уж тем более, нет смысла отдавать 400 рублей. Потому что не разделены понятия „молочный продукт“ и „молокосодержащий продукт“.
Сейчас Минсельхоз предлагает запретить использование растительных жиров при производстве молочной продукции. Правда, если следовать букве закона, то производить молокосодержащие продукты с заменой молочного жира можно.
Но речь идет не о том, что сырные продукты нельзя будет производить вовсе. Просто молокосодержащие продукты, в том числе сырный продукт, нужно вывести из техрегламента. Они не должны находиться в одном правовом поле вместе с натуральными молочными продуктами. Пусть они называются как-то иначе. Пусть тот же сырный продукт остается на прилавках, но не ассоциируется с молоком и молочной продукцией, поскольку таковым не является. Я допускаю, что в определенной степени такой подход — это антиреклама молокосодержащих продуктов. Но это будет стимулировать и самих производителей: делать ставку, может быть, на чуть более дорогие, но качественные сыры.
Поэтому то, что предлагает Минсельхоз, будет полезно для отрасли и поможет восстановить репутацию молочной продукции. Но при этом и молокосодержащая продукция останется на прилавках, просто ей нужно будет придумать иное название. Кто хочет, всегда сможет ее купить, но он должен знать, что именно он покупает».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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