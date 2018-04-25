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Минсельхоз отказался от молочных интервенций из-за падения цен на молоко
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Минсельхоз отказался от молочных интервенций из-за падения цен на молоко 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 25 апр — РИА Новости. Минсельхоз не планирует проведение закупочных молочных интервенций в связи падением цен на молоко, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
"Нет, не планируется. Мы считаем, что эта мера контрпродуктивна", — заявил Ткачев журналистам, отвечая на вопрос о возможности подобных действий.
Механизм закупочных интервенций на рынке молока и молочной продукции предусматривает организацию товарных интервенций через биржевые торги, а также обязательный обратный выкуп продукции. Минсельхоз РФ в марте отправил на согласование в Федеральную антимонопольную службу предложение по минимальным закупочным ценам на молоко и сливочное масло в текущем году.
Министерство предлагает установить предельные уровни минимальных цен из расчета в 24,1 тысячи рублей за тонну на сырое молоко, на молоко сухое, обезжиренное — 224 тысячи рублей за тонну, на молоко сухое, кроме обезжиренного — 296 тысяч рублей за тонну, на сливочное масло — 344 тысячи рублей за тонну.
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