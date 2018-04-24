ЦБ против вечной формальной планки дивидендов госкомпаний в 50% прибыли

"Здесь наша позиция немного отличается от позиции министерства финансов. Это не может быть формальной планкой в 50% навсегда", — сказала Набиуллина, выступая на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».