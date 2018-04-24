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ЦБ против вечной формальной планки дивидендов госкомпаний в 50% прибыли
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ЦБ против вечной формальной планки дивидендов госкомпаний в 50% прибыли 

Прайм 41 минуту назад
Позиция Банка России по размеру дивидендов госкомпаний отличается от позиции Минфина — 50% прибыли по МСФО не может быть формальной планкой навсегда, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Здесь наша позиция немного отличается от позиции министерства финансов. Это не может быть формальной планкой в 50% навсегда", — сказала Набиуллина, выступая на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев, который также принимает участие в конференции, сообщил, что Минфин будет настаивать на увеличении дивидендов госкомпаний, которые могут платить 50% прибыли по МСФО, в частности за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
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