В ГД внесли проект о предельном размере пени при просрочке уплаты налогов

Предельный размер пени предлагается ограничить суммой недоимки, на которую она начисляется. Это изменение позволит улучшить положение налогоплательщиков и снизить дополнительную нагрузку на бизнес, поясняет кабмин.

Сейчас встречаются ситуации, когда пеня в несколько раз превышает основной долг, а предприниматели сталкиваются с необходимостью «выкладывать в налоговой инспекции крупную сумму денег», что «падает тяжелым бременем на самих налогоплательщиков», пояснял премьер-министр Дмитрий Медведев при обсуждении законопроекта на заседании правительства перед его внесением в Госдуму.

Законопроект предлагает ограничить максимальный размер пени величиной самой недоимки, то есть начисление пеней будет останавливаться в тот день, когда их сумма достигнет размера налоговой задолженности. Это сделает положение бизнеса несколько более устойчивым и создаст ситуацию, когда такого рода пеню можно взыскать, когда эта неустойка является исполнимой, а не превышает в десятки раз размер основного долга, отмечал глава кабмина.