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В ГД внесли проект о предельном размере пени при просрочке уплаты налогов
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В ГД внесли проект о предельном размере пени при просрочке уплаты налогов 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ограничении предельного размера пени при нарушении сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Предельный размер пени предлагается ограничить суммой недоимки, на которую она начисляется. Это изменение позволит улучшить положение налогоплательщиков и снизить дополнительную нагрузку на бизнес, поясняет кабмин.
Сейчас встречаются ситуации, когда пеня в несколько раз превышает основной долг, а предприниматели сталкиваются с необходимостью «выкладывать в налоговой инспекции крупную сумму денег», что «падает тяжелым бременем на самих налогоплательщиков», пояснял премьер-министр Дмитрий Медведев при обсуждении законопроекта на заседании правительства перед его внесением в Госдуму.
Законопроект предлагает ограничить максимальный размер пени величиной самой недоимки, то есть начисление пеней будет останавливаться в тот день, когда их сумма достигнет размера налоговой задолженности. Это сделает положение бизнеса несколько более устойчивым и создаст ситуацию, когда такого рода пеню можно взыскать, когда эта неустойка является исполнимой, а не превышает в десятки раз размер основного долга, отмечал глава кабмина.
Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам пресс-конференции главы государства 14 декабря 2017 года.
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