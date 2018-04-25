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РФ увеличила экспорт пшеницы на 43%
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РФ к 25 апреля увеличила экспорт пшеницы на 43% 

Прайм 23 минуты назад
Фото: Прайм
Россия с начала 2017-2018 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2017 года) по 25 апреля экспортировала порядка 33,7 миллиона тонн пшеницы, что выше аналогичного уровня прошлого года на 43%, следует из сообщения на сайте Минсельхоза РФ.
"По оперативным данным ФТС России, на 25 апреля экспортировано в страны дальнего зарубежья порядка 43,2 миллиона тонн зерна, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (30,373 миллиона тонн). Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил порядка 33,7 миллиона тонн, что на 43% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
Кроме того, поставки ячменя за рубеж достигли 4,8 миллиона тонн (рост почти в два раза), кукурузы — 4,5 миллиона тонн (рост на 6%). Прочих культур вывезено 287 тысяч тонн, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозсезона.
Экспорт зерновых в прошлом сезоне составил 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерна из РФ в текущем сельхозгоду составит порядка 53 миллионов тонн, поставки пшеницы могут достичь 40 миллионов тонн. По итогам сезона Россия, по прогнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире по экспорту пшеницы и второе — по поставкам зерна в целом.
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