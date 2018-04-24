«Ъ»: экспортные цены на российскую пшеницу растут

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Средние экспортные цены на российскую пшеницу по итогам прошлой недели выросли на $3, до $213 за тонну (FOB), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический центр «Совэкон».

По словам директора центра Андрея Сизова, это самый высокий уровень с сезона 2014/15 года.

В среднем пшеница подорожала на $1, до $215, посчитал генеральный директор «Прозерна» Владимир Петриченко

В «Совэконе» рост котировок связывают с активным спросом импортеров и сокращением предложения на внутреннем рынке в экспортных южных регионах. Сизов отмечает, что резкий рост отгрузок, скорее всего, связан с ускорением поставок по малой воде. Сокращение предложения вызвано резким падением курса рубля к доллару в первой половине апреля, говорит он.

Дальнейшее укрепление рубля резко снизит конкурентоспособность российского зерна, прогнозируют в «Совэконе».

Как отмечает Петриченко, явных факторов для дальнейшего удорожания российской пшеницы на мировых рынках сегодня нет.