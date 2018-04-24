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Центробанк: негосударственные пенсионные фонды могут отказаться от услуг УК
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Центробанк: негосударственные пенсионные фонды могут отказаться от услуг УК 

Банки.ру 29 минут назад
Банк России не исключает возможности того, что негосударственные пенсионные фонды могут отказаться от услуг управляющих компаний (УК). Возможное расширение перечня объектов для инвестирования в пенсионные фонды возможно после стресс-тестирования. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2018».
«Мы планируем еще раз посмотреть на возможности расширения объектов, доступных для инвестирования пенсионных фондов после того, как пройдут стресс-тестирования. Так мы будем понимать, что пенсионные фонды достаточно устойчивы для прохождения неблагоприятных условий», — рассказала она в ходе выступления.
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