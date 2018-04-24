Деловая уверенность в Германии продолжила снижение

Москва , 24 апреля — «Вести. Экономика». Деловая уверенность в Германии ухудшилась пятый месяц подряд в апреле, что является еще одним признаком того, что крупнейшая экономика Европы теряет часть импульса, передает Reuters

Мюнхенский экономический институт Ifo заявил, что его индекс делового климата, в который впервые попали данные по сектору услуг, упал в апреле до 102,1 пункта с 103,3 пункта в марте. Опрос Reuters предполагал снижение до 102,7 пункта.

"Хорошее настроение среди немецких предприятий испарилось, — сказал глава Ifo Клеменс Фюст. — Немецкая экономика замедляется".

По данным опроса, уровень деловой активности в обрабатывающей промышленности ухудшался третий месяц подряд, но, тем не менее, оставался на высоком уровне, который теперь основан на ответах примерно 9 тыс. фирм.

В секторе услуг индекс делового климата резко упал, так как менеджеры были гораздо менее оптимистичны в отношении следующих шести месяцев.

Показатель бизнес-морали в строительстве достиг нового рекордного уровня, поскольку фирмы выигрывают от повышенного спроса на недвижимость из-за растущего населения, рекордно низких затрат по займам, увеличения реальной заработной платы и твердого рынка труда Германии.

Экономист Ifo Клаус Вольрабе сказал, что цифры указывают на рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,4% в первом квартале.

"Пятое падение подряд является признаком нормализации, мы далеки от рецессии", — сказал Вольрабе Reuters.

Министерство финансов ранее предупредило, что рост может немного замедлиться в первом квартале после увеличения на 0,6% в квартальном выражении за последние три месяца 2017 года. Правительство Германии обновит свой собственный прогноз роста 25 апреля.