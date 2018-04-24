Деловая уверенность в Германии продолжила снижение 

Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Деловая уверенность в Германии ухудшилась пятый месяц подряд в апреле, что является еще одним признаком того, что крупнейшая экономика Европы теряет часть импульса, передает Reuters.
Мюнхенский экономический институт Ifo заявил, что его индекс делового климата, в который впервые попали данные по сектору услуг, упал в апреле до 102,1 пункта с 103,3 пункта в марте. Опрос Reuters предполагал снижение до 102,7 пункта.
"Хорошее настроение среди немецких предприятий испарилось, — сказал глава Ifo Клеменс Фюст. — Немецкая экономика замедляется".
По данным опроса, уровень деловой активности в обрабатывающей промышленности ухудшался третий месяц подряд, но, тем не менее, оставался на высоком уровне, который теперь основан на ответах примерно 9 тыс. фирм.
В секторе услуг индекс делового климата резко упал, так как менеджеры были гораздо менее оптимистичны в отношении следующих шести месяцев.
Показатель бизнес-морали в строительстве достиг нового рекордного уровня, поскольку фирмы выигрывают от повышенного спроса на недвижимость из-за растущего населения, рекордно низких затрат по займам, увеличения реальной заработной платы и твердого рынка труда Германии.
Экономист Ifo Клаус Вольрабе сказал, что цифры указывают на рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,4% в первом квартале.
"Пятое падение подряд является признаком нормализации, мы далеки от рецессии", — сказал Вольрабе Reuters.
Министерство финансов ранее предупредило, что рост может немного замедлиться в первом квартале после увеличения на 0,6% в квартальном выражении за последние три месяца 2017 года. Правительство Германии обновит свой собственный прогноз роста 25 апреля.
Международный валютный фонд (МВФ) на прошлой неделе увеличил свой прогноз роста экономики Германии, прогнозируя в этом году увеличение на 2,5%.