Ещё
Медведев назвал создание современной инфраструктуры важным условием развития России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев назвал создание современной инфраструктуры важным условием развития России 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что создание современной инфраструктуры является одним из главных условий развития страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Сегодня перед российской экономикой стоит целый ряд стратегически важных задач. И одним из главных условий развития страны, дальнейшего роста экономики является создание качественной и современной инфраструктуры", — сказал Медведев.
Он также добавил, что в разных регионах страны реализуются крупные инфраструктурные проекты, строятся новые порты, мосты, скоростные магистрали, реконструируются аэропорты.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что господдержка является приоритетом в развитии инфраструктуры в России.
Газета.Ru: последние новости
В Армении отмечают день памяти жертв геноцида армян в Османской империи На Кубани проверяют видео, где "полицейские" затеяли драку из-за выпивки В Казани создали рабочую группу по вопросам утилизации мусора
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины284
Шойгу выдвинул обвинение США117
Что Россия проиграла в Армении139
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Кремль готовит суперманевр516
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение