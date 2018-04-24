Министр экономического развития РФ заявил об увеличении товарооборота с Азербайджаном 

Министр экономического развития РФ заявил об увеличении товарооборота с АзербайджаномМаксим Орешкин сообщил, что с его последнего визита несколько месяцев назад, правительством Азербайджана были предприняты конкретные шаги по устранению важных проблем в торговом взаимодействии. Местные власти сообщили о создании специальной рабочей группы, которая занимается анализом и мониторингом торговых перспектив с Российской Федерацией.
С начала 2018 года товарооборот вырос на 40%. При этом показатель российского экспорта увеличился на 35%, а импорт из Азербайджана увеличился на 50%.
— Мы находимся вначале большого пути. Тот рост, который мы наблюдаем сегодня — это только начало реализации торговых перспектив между нашими государствами. Однако есть еще множество вопросов, которые требуют решения. Самый актуальный из них — это развитие технологий, а также организация совместного производства, — рассказал Глава Минэкономразвития.