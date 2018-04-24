В Кремле прокомментировали расходы на новый указ Путина

Указ об увеличении расходов на медицину, образование, инфраструктуру был спроектирован в установленные сроки, работа над ним завершается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Указ был сформулирован и спроектирован в установленные сроки, и фактически уже завершилась его подготовка, экспертная проработка. Такой документ действительно готовится и действительно он будет представлен главе государства. Как только глава государства посчитает необходимым его подписать, мы вас проинформируем», — цитирует РИА Новости Пескова.

Таким образом он ответил на вопрос о возможном увеличении до 10 трлн рублей расходов на медицину, образование и инфраструктуру.

При этом он уточнил, что речь в указе идёт о других цифрах.

«Что касается денежных изменений, которые, в том числе, были вами процитированы, то эта информация не соответствует действительности. Там другие цифры, отличные от того, что было опубликовано, не будем забегать вперед. По крайней мере, экспертная проработка пока велась на основе других, иных цифр», — добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский лидер Владимир Путин намерен выделить 10 трлн рублей на здравоохранение, образование и инфраструктуру для повышения темпов экономического роста в России

По некоторым данным, президент намеревается подписать указ, в котором будет план «решительного прорыва» для увеличения уровня жизни граждан.