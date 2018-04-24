Кремль подтвердил планы потратить 10 трлн на повышение уровня жизни

После инаугурации 7 мая Владимир Путин подпишет указ об увеличении расходов на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры.

23 апреля Bloomberg сообщил, что на эти цели могут потратить около 10 триллионов рублей, но эта цифра может быть пересмотрена. Как ожидается, основные траты придутся на период после 2020 года.

Увеличение расходов на медицину, образование и дороги должно привести к «решительному прорыву» в повышении уровня жизни граждан, рассказали источники агентства. По их словам, повышать уровень жизни будут за счёт сокращения расходов в других областях и поиска дополнительных источников дохода. Речь может идти о росте налогов и введении нового 4-процентного налога на продажи.

По данным газеты, чиновники пока не решили, откуда брать деньги на выполнение президентского указа. В самом документе, скорее всего, не будут указаны источники средств.