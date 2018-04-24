Ещё
Китайская Sinopec планирует запустить новый газопровод на севере страны в 2019 г
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайская Sinopec планирует запустить новый газопровод на севере страны в 2019 г 

Прайм 56 минут назад
Китайская государственная нефтегазовая корпорация China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) начала первую фазу строительства газопровода Erdos-Anping-Cangzhou в северной части Китая и планирует открыть его в 2019 году, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на компанию.
Проект включает одну магистральную линию и две дополнительные ветки, соединяющие 8 городов и 23 округа. Общая протяженность газопровода составит 700 километров.
Цель проекта — соединить газовый бассейн Ordos, расположенный на севере страны, и СПГ-хранилища компании, включая новую приемочную станцию сжиженного природного газа в портовом городе Тяньцзин на северо-востоке Китая.
Sinopec является крупнейшей интегрированной энергетической и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.
Прайм: последние новости
Монголия обратилась к РФ за кредитом, Минфин готов его рассмотреть - Силуанов ЦБ 19 апреля купил на рынке для Минфина валюту на 17,5 млрд руб ЦБ прогнозирует рост экономики РФ, несмотря на санкции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины116
Кремль готовит суперманевр435
Правительство Британии уличили во лжи28
Арестован главный экономист ЦБ76
Британия ответила РФ по делу Скрипаля18
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение