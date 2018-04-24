Курс валют правит рынком авиаперевозок

При этом во вторник, 17 апреля, перед очередным повышением цен на авиабилеты (когда курс евро вырос на 5 руб.) продажи за рубеж выросли на 30%, а в Европу — и вовсе вдвое. В среду (после повышения курса) они вернулись к прежним показателям.

В ночь со вторника на среду, 25 апреля, в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования составят: 1EUR = 76RUB и 1USD = 62RUB. То есть курс евро снизился на 1 руб., доллара — на 50 коп. Получается, что на каждые €100 стоимости билета путешественники смогут сэкономить дополнительные 100 руб. Эта разница будет особенно чувствительна для дорогих билетов.