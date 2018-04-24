Ещё
Курс валют правит рынком авиаперевозок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс валют правит рынком авиаперевозок 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
При этом во вторник, 17 апреля, перед очередным повышением цен на авиабилеты (когда курс евро вырос на 5 руб.) продажи за рубеж выросли на 30%, а в Европу — и вовсе вдвое. В среду (после повышения курса) они вернулись к прежним показателям.
В ночь со вторника на среду, 25 апреля, в соответствии с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта), курсы валют в системах бронирования составят: 1EUR = 76RUB и 1USD = 62RUB. То есть курс евро снизился на 1 руб., доллара — на 50 коп. Получается, что на каждые €100 стоимости билета путешественники смогут сэкономить дополнительные 100 руб. Эта разница будет особенно чувствительна для дорогих билетов.
РЖД-Партнер: последние новости
Лоукостер Победа может закупить стоячие кресла для своих самолетов Поставки черники в Китай показывают огромный рост Движение по Крымскому мосту запустят в декабре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины133
Кремль готовит суперманевр436
Правительство Британии уличили во лжи28
Британия ответила РФ по делу Скрипаля22
Арестован главный экономист ЦБ76
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение