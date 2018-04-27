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Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,59%
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Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 0,59% 

Investing.com Россия 59 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, здравоохранения и золотодобычи.
На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 вырос на 0,59%, достигнув месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Nanosonics (AX:NAN), которые подорожали на 0,185 п. (8,19%), закрывшись на отметке в 2,445. Котировки Dominos Pizza (AX:DMP) выросли на 3,220 п. (7,92%), завершив торги на уровне 43,870. Бумаги TPG Telecom Ltd (AX:TPM) выросли в цене на 0,250 п. (4,73%), закрывшись на отметке 5,530.
Лидерами падения стали акции Qantas Airways Ltd (AX:QAN), цена которых упала на 0,17 п. (2,82%), завершив сессию на отметке 5,68. Акции Webjet (AX:WEB) поднялись на 0,280 п. (2,52%), закрывшись на уровне 10,830, а Sandfire Resources NL (AX:SFR) снизились в цене на 0,210 п. (2,51%) и завершили торги на отметке 8,150.
На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (685) превысило количество закрывшихся в минусе (543), а котировки 390 акций практически не изменились.
Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 4,21% до отметки 11.860.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,02%, или 0,30, достигнув отметки $1.317,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,31%, или 0,21, до $67,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подешевели на 0,36%, или 0,27, до отметки $74,47 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,09% до 0,7548, а котировки AUD/JPY упали на 0,12%, достигнув отметки 82,47.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,04% до 91,35.
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